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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,34 18,74 -2,13 Tat Gıda 7,27 7,42 -2,02 ...

20.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:50Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima18,3418,74-2,13
Tat Gıda7,277,42-2,02
Türk Traktör58,1559,15-1,69
Odaş Elektrik2,582,62-1,53
Aksigorta6,776,86-1,31
Yataş8,708,80-1,14
MLP Sağlık16,4616,64-1,08
Çelebi104,30105,40-1,04
Hektaş9,829,92-1,01
Brisa8,979,06-0,99
Sabancı Holding10,4510,54-0,85
Coca Cola İçecek43,7044,06-0,82
Türk Telekom7,948,00-0,75
Halk GMYO1,471,48-0,68
Gözde Girişim5,145,17-0,58
Bim Mağazalar49,3449,54-0,40
Otokar165,40166,00-0,36
Eczacıbaşı Yatırım10,7410,77-0,28
Erbosan25,5025,56-0,23
TAV Havalimanları28,8228,88-0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Tat Gıda, Ekonomi

Kaynak: AA

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