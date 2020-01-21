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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

21.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:02Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Telekom.14,3614,59-1,58
Türk Hava Yolları14,8815,08-1,33
Kerevitaş Gıda3,393,43-1,17
Migros Ticaret26,3426,64-1,13
İş GMYO1,861,88-1,06
İpek Doğal Enerji8,818,90-1,01
Turcas Petrol3,193,22-0,93
Gübre Fabrik.8,518,59-0,93
Karel Elektronik17,4417,59-0,85
Vestel14,3714,48-0,76
Bizim Mağazaları11,9212,00-0,67
Sasa Polyester8,018,06-0,62
Yataş8,658,70-0,57
Akbank8,858,90-0,56
Petkim4,094,11-0,49
Koç Holding21,4021,50-0,47
Enka İnşaat6,586,61-0,45
Aksigorta6,756,77-0,30
Trakya Cam3,573,58-0,28
Anadolu Cam4,664,67-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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