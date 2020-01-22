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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,83 1,92 -4,69 İş Fin.

22.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:00Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GSD Holding1,831,92-4,69
İş Fin.Kir.4,314,48-3,79
Tümosan Motor ve Traktör6,957,14-2,66
Anadolu Grubu Holding20,3020,84-2,59
Kardemir (D)3,053,13-2,56
Garanti Bankası12,1712,48-2,48
Hektaş10,0010,25-2,44
Çimsa9,419,64-2,39
Migros Ticaret25,7226,34-2,35
Aksa Enerji4,074,16-2,16
Ford Otosan76,7078,20-1,92
Karsan Otomotiv1,621,65-1,82
Trakya Cam3,513,57-1,68
Şişe Cam5,325,41-1,66
İş Y. Men. Değ.4,794,87-1,64
Eczacıbaşı Yatırım10,9011,08-1,62
İş GMYO1,831,86-1,61
Net Holding2,582,62-1,53
Çelebi103,60105,20-1,52
Koç Holding21,0821,40-1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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