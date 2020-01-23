Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 9,62 10,04 -4,18 Türk Hava Yolları...

23.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji9,6210,04-4,18
Türk Hava Yolları14,2414,72-3,26
Torunlar GMYO3,013,11-3,22
Madencilik10,8211,17-3,13
Tofaş Oto. Fab.28,1028,98-3,04
Emlak Konut GMYO1,651,70-2,94
Pegasus73,0575,10-2,73
Kardemir (D)2,973,05-2,62
Gözde Girişim5,085,21-2,50
Vakıflar Bankası6,646,80-2,35
Mavi Giyim60,0061,20-1,96
Tekfen Holding19,9720,34-1,82
Alkim Kimya44,8045,58-1,71
Şişe Cam5,245,32-1,50
Ford Otosan75,6076,70-1,43
Trakya Cam3,463,51-1,42
Çemtaş8,168,26-1,21
Enka İnşaat6,646,72-1,19
Arçelik21,9222,18-1,17
Zorlu Enerji1,691,71-1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:16  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta panellere katıldı
19:59  İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı
19:53  Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde
19:22  Türk eğitim ve teknoloji şirketleri Londra'da tek çatı altında
18:40  Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.01.2020 20:33:53