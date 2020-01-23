Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|9,62
|10,04
|-4,18
|Türk Hava Yolları
|14,24
|14,72
|-3,26
|Torunlar GMYO
|3,01
|3,11
|-3,22
| Koza Madencilik
|10,82
|11,17
|-3,13
|Tofaş Oto. Fab.
|28,10
|28,98
|-3,04
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|1,70
|-2,94
|Pegasus
|73,05
|75,10
|-2,73
|Kardemir (D)
|2,97
|3,05
|-2,62
|Gözde Girişim
|5,08
|5,21
|-2,50
|Vakıflar Bankası
|6,64
|6,80
|-2,35
|Mavi Giyim
|60,00
|61,20
|-1,96
|Tekfen Holding
|19,97
|20,34
|-1,82
|Alkim Kimya
|44,80
|45,58
|-1,71
|Şişe Cam
|5,24
|5,32
|-1,50
|Ford Otosan
|75,60
|76,70
|-1,43
|Trakya Cam
|3,46
|3,51
|-1,42
|Çemtaş
|8,16
|8,26
|-1,21
|Enka İnşaat
|6,64
|6,72
|-1,19
|Arçelik
|21,92
|22,18
|-1,17
|Zorlu Enerji
|1,69
|1,71
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)