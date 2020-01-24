Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,11 8,31 -2,41 MLP Sağlık 17,62 18,01 -2,17 ...

24.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:52Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester8,118,31-2,41
MLP Sağlık17,6218,01-2,17
Aygaz13,6713,97-2,15
Turkcell14,4114,72-2,11
Şekerbank1,411,44-2,08
Bim Mağazalar50,3051,35-2,04
Brisa9,259,44-2,01
Ford Otosan74,1075,60-1,98
Alarko GMYO92,1093,80-1,81
Aksigorta6,736,83-1,46
Ülker Bisküvi25,0025,36-1,42
TAV Havalimanları28,6029,00-1,38
Anadolu Efes26,0026,34-1,29
Migros Ticaret25,1825,50-1,25
Sabancı Holding10,2710,40-1,25
Şişe Cam5,185,24-1,15
Ereğli Demir Çelik9,629,73-1,13
Tofaş Oto. Fab.27,8228,10-1,00
Odaş Elektrik2,032,05-0,98
Koç Holding20,8621,06-0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:58  Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ve yeşil mercimek fiyatı açıklaması Açıklaması
18:52  Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:52  Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:50  Borsada endekslerin değişimi
18:50  Borsada işlem hacmi sıralaması
24.01.2020 20:13:30