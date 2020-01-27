Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,72 1,81 -4,97 TAV Havalimanları 27,26 28,60 -4,69 Güneş Sigorta 2,64 2,75 -4,00 Aygaz 13,16 13,67 -3,73 Koç Holding 20,16 20,86 -3,36 Pegasus 71,15 73,50 -3,20 Tüpraş 115,80 119,60 -3,18 Türk Hava Yolları 14,10 14,54 -3,03 Türk Traktör 56,80 58,50 -2,91 Ülker Bisküvi 24,30 25,00 -2,80 Yataş 8,75 9,00 -2,78 Gübre Fabrik. 9,01 9,26 -2,70 Soda Sanayii 6,48 6,65 -2,56 Şok Marketler 11,11 11,40 -2,54 Akbank 8,54 8,76 -2,51 Mavi Giyim 59,00 60,50 -2,48 Vakıflar Bankası 6,58 6,74 -2,37 Tekfen Holding 19,43 19,90 -2,36 Turkcell 14,09 14,41 -2,22 Bim Mağazalar 49,20 50,30 -2,19

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)