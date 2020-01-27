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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,72 1,81 -4,97 TAV Havalimanları 27,26...

27.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:42Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GSD Holding1,721,81-4,97
TAV Havalimanları27,2628,60-4,69
Güneş Sigorta2,642,75-4,00
Aygaz13,1613,67-3,73
Koç Holding20,1620,86-3,36
Pegasus71,1573,50-3,20
Tüpraş115,80119,60-3,18
Türk Hava Yolları14,1014,54-3,03
Türk Traktör56,8058,50-2,91
Ülker Bisküvi24,3025,00-2,80
Yataş8,759,00-2,78
Gübre Fabrik.9,019,26-2,70
Soda Sanayii6,486,65-2,56
Şok Marketler11,1111,40-2,54
Akbank8,548,76-2,51
Mavi Giyim59,0060,50-2,48
Vakıflar Bankası6,586,74-2,37
Tekfen Holding19,4319,90-2,36
Turkcell14,0914,41-2,22
Bim Mağazalar49,2050,30-2,19

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

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