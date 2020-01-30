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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,03 2,13 -4,69 Çimsa 9,79 10,25 -4,49 ...

30.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:48Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,032,13-4,69
Çimsa9,7910,25-4,49
Karel Elektronik17,2818,04-4,21
Netaş Telekom.14,4115,03-4,13
Kerevitaş Gıda3,223,35-3,88
Bizim Mağazaları11,1511,55-3,46
GSD Holding1,571,62-3,09
Batı Çimento3,803,92-3,06
Şok Marketler10,8011,12-2,88
Net Holding2,422,49-2,81
Gözde Girişim4,935,07-2,76
Kartonsan457,50470,10-2,68
Bursa Çimento6,586,76-2,66
İş Y. Men. Değ.4,864,99-2,61
Alarko GMYO87,7090,00-2,56
Logo Yazılım63,9565,50-2,37
Borusan Mannesmann12,8113,12-2,36
Çelebi100,10102,40-2,25
Tümosan Motor ve Traktör6,887,03-2,13
Eczacıbaşı Yatırım10,9711,20-2,05

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Çimsa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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