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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 7,75 8,04 -3,61 Koç Holding 19,54 20,14 -2,98 ...

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Telekom7,758,04-3,61
Koç Holding19,5420,14-2,98
Logo Yazılım62,1563,95-2,81
Oto. Fab.26,4027,08-2,51
Good-Year4,754,87-2,46
Akbank8,268,46-2,36
Tüpraş112,60115,30-2,34
Kartonsan447,00457,50-2,30
Vakıflar Bankası6,606,75-2,22
Sabancı Holding9,759,96-2,11
Doğuş Otomotiv12,0312,28-2,04
Yapı ve Kredi Bank.2,973,03-1,98
Ülker Bisküvi23,3423,80-1,93
Bim Mağazalar48,7849,74-1,93
Yataş8,408,56-1,87
Arçelik20,9021,28-1,79
Garanti Bankası11,9012,10-1,65
Batı Çimento3,753,80-1,32
MLP Sağlık17,4217,64-1,25
Borusan Mannesmann12,6612,81-1,17

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Telekom, Koç Holding, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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