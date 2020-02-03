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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 4,50 4,74 -5,06 Şok Marketler 10,31 10,80 -4,54 ...

03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Cam4,504,74-5,06
Şok Marketler10,3110,80-4,54
Anadolu Grubu Holding19,4320,02-2,95
Soda Sanayii6,466,65-2,86
Koza Altın78,5580,15-2,00
Ereğli Demir Çelik9,179,33-1,71
Enka İnşaat6,937,05-1,70
TAV Havalimanları26,8027,24-1,62
Otokar159,70162,30-1,60
Yapı ve Kredi Bank.2,932,97-1,35
Batı Çimento3,703,75-1,33
Ford Otosan74,1075,00-1,20
İş GMYO1,861,88-1,06
Tofaş Oto. Fab.26,1226,40-1,06
Doğan Holding2,022,04-0,98
Sasa Polyester8,088,15-0,86
Migros Ticaret25,0025,20-0,79
T.S.K.B.1,361,37-0,73
İş Fin.Kir.4,334,36-0,69
Deva Holding11,1511,22-0,62

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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