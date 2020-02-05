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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,61 1,67 -3,59 İndeks Bilgisayar 13,17 13,59 -3,09 ...

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO1,611,67-3,59
Bilgisayar13,1713,59-3,09
Halkbank7,217,41-2,70
Trakya Cam3,974,08-2,70
Anadolu Cam4,314,40-2,05
Şişe Cam5,515,62-1,96
Aksigorta6,836,96-1,87
Güneş Sigorta2,682,73-1,83
Tat Gıda7,467,59-1,71
Yataş8,768,90-1,57
Bim Mağazalar48,6449,38-1,50
Çelebi101,30102,80-1,46
Turcas Petrol3,403,45-1,45
T.S.K.B.1,371,39-1,44
Enerjisa Enerji8,378,49-1,41
Arçelik21,4221,72-1,38
Torunlar GMYO3,073,11-1,29
Albaraka Türk1,711,73-1,16
Borusan Mannesmann12,8012,94-1,08
Alarko GMYO91,8592,85-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Trakya Cam, Bilgisayar, İndeks, Ekonomi

Kaynak: AA

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