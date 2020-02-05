Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,61
|1,67
|-3,59
| İndeks Bilgisayar
|13,17
|13,59
|-3,09
|Halkbank
|7,21
|7,41
|-2,70
|Trakya Cam
|3,97
|4,08
|-2,70
|Anadolu Cam
|4,31
|4,40
|-2,05
|Şişe Cam
|5,51
|5,62
|-1,96
|Aksigorta
|6,83
|6,96
|-1,87
|Güneş Sigorta
|2,68
|2,73
|-1,83
|Tat Gıda
|7,46
|7,59
|-1,71
|Yataş
|8,76
|8,90
|-1,57
|Bim Mağazalar
|48,64
|49,38
|-1,50
|Çelebi
|101,30
|102,80
|-1,46
|Turcas Petrol
|3,40
|3,45
|-1,45
|T.S.K.B.
|1,37
|1,39
|-1,44
|Enerjisa Enerji
|8,37
|8,49
|-1,41
|Arçelik
|21,42
|21,72
|-1,38
|Torunlar GMYO
|3,07
|3,11
|-1,29
|Albaraka Türk
|1,71
|1,73
|-1,16
|Borusan Mannesmann
|12,80
|12,94
|-1,08
|Alarko GMYO
|91,85
|92,85
|-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)