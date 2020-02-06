Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 71,75 74,75 -4,01 Sasa Polyester 9,24 9,46 -2,33 Enka İnşaat 6,83 6,98 -2,15 MLP Sağlık 18,46 18,84 -2,02 Türk Telekom 7,92 8,05 -1,61 İndeks Bilgisayar 12,98 13,17 -1,44 İpek Doğal Enerji 9,97 10,10 -1,29 Koza Madencilik 10,86 11,00 -1,27 Netaş Telekom. 15,24 15,43 -1,23 Deva Holding 11,46 11,60 -1,21 Mavi Giyim 59,60 60,30 -1,16 Emlak Konut GMYO 1,72 1,74 -1,15 Güneş Sigorta 2,65 2,68 -1,12 Aygaz 13,15 13,29 -1,05 Garanti Bankası 12,27 12,38 -0,89 İş Fin.Kir. 4,47 4,51 -0,89 Anadolu Grubu Holding 19,50 19,67 -0,86 Alkim Kimya 48,28 48,68 -0,82 Hektaş 10,34 10,42 -0,77 Turkcell 14,38 14,48 -0,69

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)