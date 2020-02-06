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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 71,75 74,75 -4,01 Sasa Polyester 9,24 9,46 -2,33 ...

06.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:52Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus71,7574,75-4,01
Sasa Polyester9,249,46-2,33
Enka İnşaat6,836,98-2,15
MLP Sağlık18,4618,84-2,02
Türk Telekom7,928,05-1,61
İndeks Bilgisayar12,9813,17-1,44
İpek Doğal Enerji9,9710,10-1,29
Koza Madencilik10,8611,00-1,27
Netaş Telekom.15,2415,43-1,23
Deva Holding11,4611,60-1,21
Mavi Giyim59,6060,30-1,16
Emlak Konut GMYO1,721,74-1,15
Güneş Sigorta2,652,68-1,12
Aygaz13,1513,29-1,05
Garanti Bankası12,2712,38-0,89
İş Fin.Kir.4,474,51-0,89
Anadolu Grubu Holding19,5019,67-0,86
Alkim Kimya48,2848,68-0,82
Hektaş10,3410,42-0,77
Turkcell14,3814,48-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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