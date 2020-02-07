Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 68,90 71,75 -3,97 Karsan Otomotiv 1,81 1,87 -3,21 ...

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus68,9071,75-3,97
Karsan Otomotiv1,811,87-3,21
Vestel15,7716,27-3,07
Anadolu Cam4,264,38-2,74
Trakya Cam3,944,05-2,72
Anadolu Grubu Holding19,0019,50-2,56
Garanti Bankası11,9712,27-2,44
Akbank8,438,64-2,43
GSD Holding1,641,68-2,38
Emlak Konut GMYO1,681,72-2,33
Gözde Girişim5,205,32-2,26
Sabancı Holding10,1510,38-2,22
T. Halk Bankası7,137,29-2,19
Aksa Enerji4,204,29-2,10
Vakıflar Bankası6,606,74-2,08
Eczacıbaşı Yatırım11,2911,52-2,00
Petkim4,114,19-1,91
Türk Hava Yolları14,4714,74-1,83
Netaş Telekom.14,9815,24-1,71
Eczacıbaşı İlaç4,164,23-1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Pegasus, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 19:43:55