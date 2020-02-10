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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 20,90 22,36 -6,53 İş Fin.

10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima20,9022,36-6,53
İş Fin.Kir.4,134,40-6,14
Aksa Enerji3,974,20-5,48
Güneş Sigorta2,682,83-5,30
Batı Çimento3,553,74-5,08
Trakya Cam3,743,94-5,08
Karel Elektronik17,6418,58-5,06
Kerevitaş Gıda3,583,77-5,04
Halk GMYO1,521,60-5,00
Net Holding2,342,46-4,88
Türk Traktör59,7062,55-4,56
Odaş Elektrik2,132,23-4,48
MLP Sağlık17,7718,60-4,46
Anadolu Cam4,074,26-4,46
Bizim Mağazaları10,8011,30-4,42
Tekfen Holding18,3019,14-4,39
Koç Holding19,3320,20-4,31
Şekerbank1,341,40-4,29
GSD Holding1,571,64-4,27
Anadolu Grubu Holding18,1919,00-4,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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