Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|20,90
|22,36
|-6,53
|İş Fin.Kir.
|4,13
|4,40
|-6,14
|Aksa Enerji
|3,97
|4,20
|-5,48
|Güneş Sigorta
|2,68
|2,83
|-5,30
|Batı Çimento
|3,55
|3,74
|-5,08
|Trakya Cam
|3,74
|3,94
|-5,08
|Karel Elektronik
|17,64
|18,58
|-5,06
|Kerevitaş Gıda
|3,58
|3,77
|-5,04
|Halk GMYO
|1,52
|1,60
|-5,00
|Net Holding
|2,34
|2,46
|-4,88
|Türk Traktör
|59,70
|62,55
|-4,56
|Odaş Elektrik
|2,13
|2,23
|-4,48
|MLP Sağlık
|17,77
|18,60
|-4,46
|Anadolu Cam
|4,07
|4,26
|-4,46
|Bizim Mağazaları
|10,80
|11,30
|-4,42
|Tekfen Holding
|18,30
|19,14
|-4,39
|Koç Holding
|19,33
|20,20
|-4,31
|Şekerbank
|1,34
|1,40
|-4,29
|GSD Holding
|1,57
|1,64
|-4,27
|Anadolu Grubu Holding
|18,19
|19,00
|-4,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)