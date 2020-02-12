Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|3,74
|4,12
|-9,22
|Bursa Çimento
|4,67
|4,86
|-3,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|3,01
|-3,65
|Çemtaş
|8,33
|8,64
|-3,59
|Akbank
|8,12
|8,37
|-2,99
|Koç Holding
|19,46
|19,97
|-2,55
|İş Bankası (C)
|7,18
|7,35
|-2,31
|Arçelik
|20,24
|20,70
|-2,22
|Yataş
|8,87
|9,04
|-1,88
|Ege Endüstri
|716,00
|729,20
|-1,81
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|7,80
|-1,79
|Garanti Bankası
|11,71
|11,92
|-1,76
|Bizim Mağazaları
|10,50
|10,68
|-1,69
|Türk Traktör
|59,10
|60,10
|-1,66
|Deva Holding
|11,10
|11,27
|-1,51
|Migros Ticaret
|25,94
|26,30
|-1,37
|Ereğli Demir Çelik
|9,11
|9,23
|-1,30
|Anadolu Grubu Holding
|18,20
|18,43
|-1,25
|Soda Sanayii
|6,36
|6,44
|-1,24
|Halk GMYO
|1,59
|1,61
|-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)