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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,74 4,12 -9,22 Bursa Çimento 4,67 4,86 -3,91 ...

12.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:04Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol3,744,12-9,22
Bursa Çimento4,674,86-3,91
Yapı ve Kredi Bank.2,903,01-3,65
Çemtaş8,338,64-3,59
Akbank8,128,37-2,99
Koç Holding19,4619,97-2,55
İş Bankası (C)7,187,35-2,31
Arçelik20,2420,70-2,22
Yataş8,879,04-1,88
Ege Endüstri716,00729,20-1,81
İskenderun Demir Çelik7,667,80-1,79
Garanti Bankası11,7111,92-1,76
Bizim Mağazaları10,5010,68-1,69
Türk Traktör59,1060,10-1,66
Deva Holding11,1011,27-1,51
Migros Ticaret25,9426,30-1,37
Ereğli Demir Çelik9,119,23-1,30
Anadolu Grubu Holding18,2018,43-1,25
Soda Sanayii6,366,44-1,24
Halk GMYO1,591,61-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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