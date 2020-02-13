Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|3,62
|3,74
|-3,21
|Bizim Mağazaları
|10,21
|10,50
|-2,76
|Tüpraş
|112,00
|115,00
|-2,61
|Karel Elektronik
|18,15
|18,59
|-2,37
|Ege Endüstri
|700,00
|716,00
|-2,23
|İş Y. Men. Değ.
|5,28
|5,40
|-2,22
|Aygaz
|12,85
|13,10
|-1,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|2,90
|-1,72
|Bursa Çimento
|4,59
|4,67
|-1,71
|Şişe Cam
|5,42
|5,50
|-1,45
|Güneş Sigorta
|2,77
|2,81
|-1,42
|Odaş Elektrik
|2,18
|2,21
|-1,36
|İndeks Bilgisayar
|13,10
|13,28
|-1,36
|Migros Ticaret
|25,60
|25,94
|-1,31
|Borusan Mannesmann
|12,32
|12,48
|-1,28
|Albaraka Türk
|1,62
|1,64
|-1,22
|TAV Havalimanları
|26,64
|26,96
|-1,19
|İş Bankası (C)
|7,10
|7,18
|-1,11
|Netaş Telekom.
|15,69
|15,85
|-1,01
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|7,77
|-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)