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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,62 3,74 -3,21 Bizim Mağazaları 10,21 10,50 -2,76 ...

13.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:44Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol3,623,74-3,21
Bizim Mağazaları10,2110,50-2,76
Tüpraş112,00115,00-2,61
Karel Elektronik18,1518,59-2,37
Ege Endüstri700,00716,00-2,23
İş Y. Men. Değ.5,285,40-2,22
Aygaz12,8513,10-1,91
Yapı ve Kredi Bank.2,852,90-1,72
Bursa Çimento4,594,67-1,71
Şişe Cam5,425,50-1,45
Güneş Sigorta2,772,81-1,42
Odaş Elektrik2,182,21-1,36
İndeks Bilgisayar13,1013,28-1,36
Migros Ticaret25,6025,94-1,31
Borusan Mannesmann12,3212,48-1,28
Albaraka Türk1,621,64-1,22
TAV Havalimanları26,6426,96-1,19
İş Bankası (C)7,107,18-1,11
Netaş Telekom.15,6915,85-1,01
Anadolu Hayat Emek.7,707,77-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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