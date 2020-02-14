Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|21,36
|22,62
|-5,57
|Vestel
|16,91
|17,50
|-3,37
|Logo Yazılım
|67,00
|69,00
|-2,90
|Zorlu Enerji
|1,71
|1,75
|-2,29
|Doğuş Otomotiv
|12,20
|12,48
|-2,24
|Pegasus
|69,80
|71,30
|-2,10
|Tat Gıda
|7,55
|7,71
|-2,08
|Bursa Çimento
|4,50
|4,59
|-1,96
|Anadolu Cam
|4,09
|4,17
|-1,92
|Tüpraş
|110,00
|112,00
|-1,79
|Sasa Polyester
|10,21
|10,39
|-1,73
|Gözde Girişim
|4,89
|4,97
|-1,61
|İndeks Bilgisayar
|12,89
|13,10
|-1,60
|Brisa
|9,83
|9,99
|-1,60
|Trakya Cam
|3,80
|3,86
|-1,55
|İş Bankası (C)
|6,99
|7,10
|-1,55
|Hektaş
|10,82
|10,99
|-1,55
|Çemtaş
|8,15
|8,27
|-1,45
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,18
|-1,38
|Garanti Bankası
|11,52
|11,68
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)