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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 21,36 22,62 -5,57 Vestel 16,91 17,50 -3,37 ...

14.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:08Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima21,3622,62-5,57
Vestel16,9117,50-3,37
Logo Yazılım67,0069,00-2,90
Zorlu Enerji1,711,75-2,29
Doğuş Otomotiv12,2012,48-2,24
Pegasus69,8071,30-2,10
Tat Gıda7,557,71-2,08
Bursa Çimento4,504,59-1,96
Anadolu Cam4,094,17-1,92
Tüpraş110,00112,00-1,79
Sasa Polyester10,2110,39-1,73
Gözde Girişim4,894,97-1,61
İndeks Bilgisayar12,8913,10-1,60
Brisa9,839,99-1,60
Trakya Cam3,803,86-1,55
İş Bankası (C)6,997,10-1,55
Hektaş10,8210,99-1,55
Çemtaş8,158,27-1,45
Odaş Elektrik2,152,18-1,38
Garanti Bankası11,5211,68-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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