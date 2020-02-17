Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 24,56 27,48 -10,63 İş GMYO 1,99 2,15 -7,44 ...

17.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:42Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan24,5627,48-10,63
İş GMYO1,992,15-7,44
Karel Elektronik17,2018,30-6,01
Aksa8,108,60-5,81
Karsan Otomotiv1,911,97-3,05
Borusan Mannesmann12,1412,52-3,04
İş Fin.Kir.4,214,33-2,77
İş Y. Men. Değ.5,175,29-2,27
Tat Gıda7,437,55-1,59
Vakıflar Bankası6,456,55-1,53
MLP Sağlık17,3017,55-1,42
Bursa Çimento4,444,50-1,33
Kerevitaş Gıda3,763,81-1,31
Tofaş Oto. Fab.27,3027,66-1,30
İş Bankası (C)6,906,99-1,29
Ege Endüstri695,20703,90-1,24
Doğuş Otomotiv12,0512,20-1,23
Çemtaş8,058,15-1,23
Alarko GMYO93,0094,05-1,12
Yataş8,909,00-1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Erbosan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 20:24:26