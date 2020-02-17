Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 24,56 27,48 -10,63 İş GMYO 1,99 2,15 -7,44 Karel Elektronik 17,20 18,30 -6,01 Aksa 8,10 8,60 -5,81 Karsan Otomotiv 1,91 1,97 -3,05 Borusan Mannesmann 12,14 12,52 -3,04 İş Fin.Kir. 4,21 4,33 -2,77 İş Y. Men. Değ. 5,17 5,29 -2,27 Tat Gıda 7,43 7,55 -1,59 Vakıflar Bankası 6,45 6,55 -1,53 MLP Sağlık 17,30 17,55 -1,42 Bursa Çimento 4,44 4,50 -1,33 Kerevitaş Gıda 3,76 3,81 -1,31 Tofaş Oto. Fab. 27,30 27,66 -1,30 İş Bankası (C) 6,90 6,99 -1,29 Ege Endüstri 695,20 703,90 -1,24 Doğuş Otomotiv 12,05 12,20 -1,23 Çemtaş 8,05 8,15 -1,23 Alarko GMYO 93,00 94,05 -1,12 Yataş 8,90 9,00 -1,11

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)