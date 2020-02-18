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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,64 1,73 -5,20 Doğuş Otomotiv 11,45 12,05 -4,98 ...

18.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:50Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Zorlu Enerji1,641,73-5,20
Doğuş Otomotiv11,4512,05-4,98
Motor ve Traktör7,227,54-4,24
Çemtaş7,718,05-4,22
Karel Elektronik16,4917,20-4,13
Gözde Girişim4,664,85-3,92
İndeks Bilgisayar12,5913,09-3,82
İş Fin.Kir.4,054,21-3,80
Alarko Holding6,136,37-3,77
Kardemir (D)2,862,97-3,70
Good-Year4,955,14-3,70
Aksa Enerji4,024,17-3,60
Deva Holding10,9411,34-3,53
Odaş Elektrik2,282,36-3,39
Erbosan23,7624,56-3,26
Torunlar GMYO3,063,16-3,16
Kordsa Teknik Tekstil14,9215,38-2,99
Anadolu Grubu Holding18,3018,86-2,97
Bizim Mağazaları9,9610,26-2,92
TAV Havalimanları26,0426,82-2,91
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Zorlu Grubu, Tümosan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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