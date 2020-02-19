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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 15,80 16,49 -4,18 Turcas Petrol 3,59 3,74 -4,01 ...

19.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:54Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karel Elektronik15,8016,49-4,18
Turcas Petrol3,593,74-4,01
Erbosan22,9023,76-3,62
İndeks Bilgisayar12,1512,59-3,49
Enerji3,884,02-3,48
Gözde Girişim4,514,66-3,22
Net Holding2,552,63-3,04
Bursa Çimento4,224,35-2,99
Logo Yazılım67,9069,95-2,93
Gübre Fabrikaları17,8318,36-2,89
Aksa7,707,92-2,78
Güneş Sigorta2,812,89-2,77
Netaş Telekom.15,6016,04-2,74
Hektaş10,5010,79-2,69
Batı Çimento3,703,80-2,63
Torunlar GMYO2,983,06-2,61
Tümosan Motor ve Traktör7,057,22-2,35
Alarko Holding5,996,13-2,28
Odaş Elektrik2,232,28-2,19
Yapı ve Kredi Bankası2,732,79-2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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