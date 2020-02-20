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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,55 4,02 -11,69 GSD Holding 1,57 1,74 -9,77...

20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama3,554,02-11,69
GSD Holding1,571,74-9,77
Turcas Petrol3,243,59-9,75
Karel Elektronik14,3315,80-9,30
Netaş Telekom.14,2115,60-8,91
Odaş Elektrik2,052,23-8,07
Gözde Girişim4,154,51-7,98
Net Holding2,352,55-7,84
Batı Çimento3,413,70-7,84
İş GMYO1,801,95-7,69
Bursa Çimento3,904,22-7,58
Güneş Sigorta2,602,81-7,47
Albaraka Türk1,541,66-7,23
Doğuş Otomotiv10,4711,28-7,18
Tümosan Motor ve Traktör6,577,05-6,81
Good-Year4,524,85-6,80
Şekerbank1,261,35-6,67
Kerevitaş Gıda3,503,75-6,67
Çemtaş7,117,60-6,45
Zorlu Enerji1,511,61-6,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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