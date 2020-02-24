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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 13,86 14,52 -4,55 Yataş 8,05 8,37 -3,82 ...

24.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Hava Yolları13,8614,52-4,55
Yataş8,058,37-3,82
Doğuş Otomotiv10,6711,09-3,79
Koç Holding18,9019,64-3,77
Halkbank6,606,85-3,65
Vakıflar Bankası5,826,03-3,48
Ereğli Demir Çelik8,678,96-3,24
TAV Havalimanları24,0824,88-3,22
Pegasus66,4068,60-3,21
Garanti Bankası10,7411,09-3,16
Mavi Giyim57,8559,70-3,10
Türk Telekom8,408,66-3,00
İş Bankası (C)6,296,47-2,78
Borusan Mannesmann10,8811,17-2,60
Coca Cola İçecek44,1645,28-2,47
Arçelik19,3419,81-2,37
Netaş Telekom.14,0514,39-2,36
Anadolu Efes23,8024,36-2,30
Tofaş Oto. Fab.25,9226,52-2,26
Kartonsan418,00427,50-2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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