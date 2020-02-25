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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,48 12,90 -3,26 Mavi Giyim 56,05 57,85 -3,11...

25.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:50Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım12,4812,90-3,26
Mavi Giyim56,0557,85-3,11
Türk Hava Yolları13,4813,86-2,74
Koza Altın82,4084,45-2,43
Bim Mağazalar47,1248,26-2,36
TAV Havalimanları23,6024,08-1,99
Pegasus65,2566,40-1,73
Kordsa Teknik Tekstil14,6214,87-1,68
Sabancı Holding9,259,40-1,60
Tüpraş109,30111,00-1,53
İpek Doğal Enerji10,2610,40-1,35
Adana Çimento (A)9,269,38-1,28
Çemtaş7,137,22-1,25
Eczacıbaşı İlaç4,184,23-1,18
Koza Madencilik12,5612,71-1,18
Çimsa9,289,39-1,17
Vestel15,8816,06-1,12
İş Bankası (C)6,226,29-1,11
Akbank7,457,53-1,06
Enerjisa Enerji8,098,17-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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