Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|60,80
|62,40
|-2,56
|Pegasus
|63,70
|65,25
|-2,38
|Çelebi
|88,85
|90,95
|-2,31
|İş Y. Men. Değ.
|5,12
|5,24
|-2,29
|Otokar
|159,70
|163,30
|-2,20
|Güneş Sigorta
|2,72
|2,78
|-2,16
|İndeks Bilgisayar
|11,58
|11,83
|-2,11
|Yataş
|8,13
|8,29
|-1,93
|TAV Havalimanları
|23,16
|23,60
|-1,86
|Hektaş
|10,38
|10,57
|-1,80
|Türk Hava Yolları
|13,24
|13,48
|-1,78
|Karel Elektronik
|14,91
|15,18
|-1,78
|Deva Holding
|10,45
|10,61
|-1,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,30
|12,48
|-1,44
|Eczacıbaşı İlaç
|4,12
|4,18
|-1,44
|Adana Çimento (A)
|9,13
|9,26
|-1,40
|Turkcell
|14,38
|14,57
|-1,30
|Alarko Holding
|6,09
|6,17
|-1,30
|Tat Gıda
|6,86
|6,95
|-1,29
|GSD Holding
|1,65
|1,67
|-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)