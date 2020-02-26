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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 60,80 62,40 -2,56 Pegasus 63,70 65,25 -2,38 ...

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör60,8062,40-2,56
Pegasus63,7065,25-2,38
Çelebi88,8590,95-2,31
İş Y. Men. Değ.5,125,24-2,29
Otokar159,70163,30-2,20
Güneş Sigorta2,722,78-2,16
İndeks Bilgisayar11,5811,83-2,11
Yataş8,138,29-1,93
TAV Havalimanları23,1623,60-1,86
Hektaş10,3810,57-1,80
Türk Hava Yolları13,2413,48-1,78
Karel Elektronik14,9115,18-1,78
Deva Holding10,4510,61-1,51
Eczacıbaşı Yatırım12,3012,48-1,44
Eczacıbaşı İlaç4,124,18-1,44
Adana Çimento (A)9,139,26-1,40
Turkcell14,3814,57-1,30
Alarko Holding6,096,17-1,30
Tat Gıda6,866,95-1,29
GSD Holding1,651,67-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Pegasus, Çelebi, Ekonomi

Kaynak: AA

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