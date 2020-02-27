Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 10,91 13,10 -16,72 Alarko GMYO 15,23...

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann10,9113,10-16,72
GMYO15,2317,80-14,44
Karsan Otomotiv1,731,94-10,82
Pegasus57,9063,70-9,11
İş Finansal Kiralama3,343,65-8,49
Sasa Polyester9,049,86-8,32
Türk Hava Yolları12,1513,24-8,23
GSD Holding1,521,65-7,88
Gözde Girişim3,884,21-7,84
Vestel14,6615,90-7,80
Albaraka Türk1,421,53-7,19
Aksa Enerji3,513,78-7,14
T.S.K.B.1,181,27-7,09
Klimasan Klima20,0021,50-6,98
İpek Doğal Enerji9,7510,48-6,97
Doğuş Otomotiv10,1310,87-6,81
Netaş Telekom.13,7514,74-6,72
Tekfen Holding15,7316,84-6,59
Zorlu Enerji1,421,52-6,58
İş GMYO1,711,83-6,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:21:23