Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 10,91 13,10 -16,72 Alarko GMYO 15,23 17,80 -14,44 Karsan Otomotiv 1,73 1,94 -10,82 Pegasus 57,90 63,70 -9,11 İş Finansal Kiralama 3,34 3,65 -8,49 Sasa Polyester 9,04 9,86 -8,32 Türk Hava Yolları 12,15 13,24 -8,23 GSD Holding 1,52 1,65 -7,88 Gözde Girişim 3,88 4,21 -7,84 Vestel 14,66 15,90 -7,80 Albaraka Türk 1,42 1,53 -7,19 Aksa Enerji 3,51 3,78 -7,14 T.S.K.B. 1,18 1,27 -7,09 Klimasan Klima 20,00 21,50 -6,98 İpek Doğal Enerji 9,75 10,48 -6,97 Doğuş Otomotiv 10,13 10,87 -6,81 Netaş Telekom. 13,75 14,74 -6,72 Tekfen Holding 15,73 16,84 -6,59 Zorlu Enerji 1,42 1,52 -6,58 İş GMYO 1,71 1,83 -6,56

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)