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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 21,94 24,32 -9,79 MLP Sağlık 14,89 16,48 -9,65 ...

28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes21,9424,32-9,79
MLP Sağlık14,8916,48-9,65
Borusan Mannesmann9,8910,91-9,35
Koza Altın73,0079,75-8,46
TAV Havalimanları20,3622,12-7,96
Alarko GMYO14,0715,23-7,62
Bursa Çimento3,393,66-7,38
Ülker Bisküvi20,4822,10-7,33
Turcas Petrol3,303,56-7,30
Net Holding2,002,15-6,98
T.S.K.B.1,101,18-6,78
Garanti Bankası9,5010,19-6,77
Tümosan Motor ve Traktör6,066,50-6,77
Pegasus54,0057,90-6,74
GSD Holding1,421,52-6,58
Torunlar GMYO2,562,74-6,57
İş Bankası (C)5,716,11-6,55
Yapı ve Kredi Bank.2,292,45-6,53
Zorlu Enerji1,331,42-6,34
İş Fin.Kir.3,133,34-6,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Koza Altın, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 19:47:44