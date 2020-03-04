Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 51,70 56,05 -7,76 Borusan Mannesmann 10,18 10,89 -6,52 Klimasan Klima 18,30 19,40 -5,67 Anadolu Grubu Holding 16,51 17,50 -5,66 Koza Madencilik 11,28 11,92 -5,37 Çemtaş 6,44 6,75 -4,59 Hektaş 9,96 10,38 -4,05 Gözde Girişim 3,80 3,96 -4,04 Karel Elektronik 14,54 15,15 -4,03 Türk Telekom 7,83 8,15 -3,93 Türk Hava Yolları 11,75 12,22 -3,85 Sasa Polyester 8,77 9,12 -3,84 İş Fin.Kir. 3,26 3,39 -3,83 İndeks Bilgisayar 10,55 10,97 -3,83 Net Holding 2,02 2,10 -3,81 Alarko GMYO 14,40 14,95 -3,68 Odaş Elektrik 2,10 2,18 -3,67 Aksa Enerji 3,80 3,94 -3,55 Halkbank 6,27 6,49 -3,39 Şekerbank 1,16 1,20 -3,33

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)