Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|51,70
|56,05
|-7,76
|Borusan Mannesmann
|10,18
|10,89
|-6,52
|Klimasan Klima
|18,30
|19,40
|-5,67
|Anadolu Grubu Holding
|16,51
|17,50
|-5,66
|Koza Madencilik
|11,28
|11,92
|-5,37
|Çemtaş
|6,44
|6,75
|-4,59
|Hektaş
|9,96
|10,38
|-4,05
|Gözde Girişim
|3,80
|3,96
|-4,04
|Karel Elektronik
|14,54
|15,15
|-4,03
|Türk Telekom
|7,83
|8,15
|-3,93
|Türk Hava Yolları
|11,75
|12,22
|-3,85
|Sasa Polyester
|8,77
|9,12
|-3,84
|İş Fin.Kir.
|3,26
|3,39
|-3,83
|İndeks Bilgisayar
|10,55
|10,97
|-3,83
|Net Holding
|2,02
|2,10
|-3,81
|Alarko GMYO
|14,40
|14,95
|-3,68
|Odaş Elektrik
|2,10
|2,18
|-3,67
|Aksa Enerji
|3,80
|3,94
|-3,55
|Halkbank
|6,27
|6,49
|-3,39
|Şekerbank
|1,16
|1,20
|-3,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)