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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 51,70 56,05 -7,76 Borusan Mannesmann 10,18 10,89 -6,52 ...

04.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:48Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus51,7056,05-7,76
Borusan Mannesmann10,1810,89-6,52
Klimasan Klima18,3019,40-5,67
Anadolu Grubu Holding16,5117,50-5,66
Koza Madencilik11,2811,92-5,37
Çemtaş6,446,75-4,59
Hektaş9,9610,38-4,05
Gözde Girişim3,803,96-4,04
Karel Elektronik14,5415,15-4,03
Türk Telekom7,838,15-3,93
Türk Hava Yolları11,7512,22-3,85
Sasa Polyester8,779,12-3,84
İş Fin.Kir.3,263,39-3,83
İndeks Bilgisayar10,5510,97-3,83
Net Holding2,022,10-3,81
Alarko GMYO14,4014,95-3,68
Odaş Elektrik2,102,18-3,67
Aksa Enerji3,803,94-3,55
Halkbank6,276,49-3,39
Şekerbank1,161,20-3,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 20:11:31