Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 50,00 51,70 -3,29 Kordsa Teknik Tekstil 13,19 13,56 -2,73...

05.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:54Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus50,0051,70-3,29
Teknik Tekstil13,1913,56-2,73
Ege Endüstri640,20655,00-2,26
Gözde Girişim3,733,80-1,84
TAV Havalimanları19,7520,12-1,84
Doğuş Otomotiv10,0010,17-1,67
Vestel13,6813,90-1,58
Çelebi89,7591,15-1,54
Alarko Holding5,405,48-1,46
Arçelik18,8119,08-1,42
Çimsa9,269,39-1,38
Deva Holding9,689,80-1,22
Yapı ve Kredi Bank.2,532,56-1,17
Yataş7,597,68-1,17
Trakya Cam3,413,45-1,16
Tofaş Oto. Fab.27,0627,36-1,10
Tüpraş99,45100,50-1,04
Karsan Otomotiv1,911,93-1,04
Enerjisa Enerji8,448,52-0,94
Türk Traktör58,8559,40-0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Kordsa, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 19:34:48