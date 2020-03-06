Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|17,30
|18,45
|-6,23
|Çelebi
|84,30
|89,75
|-6,07
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|10,00
|-5,80
|Anadolu Grubu Holding
|16,67
|17,67
|-5,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,92
|6,27
|-5,58
|Brisa
|8,48
|8,98
|-5,57
|GSD Holding
|1,45
|1,53
|-5,23
|Türk Hava Yolları
|11,14
|11,71
|-4,87
|İş Y. Men. Değ.
|4,60
|4,83
|-4,76
|Aygaz
|11,63
|12,21
|-4,75
|Enerjisa Enerji
|8,04
|8,44
|-4,74
|Tüpraş
|94,75
|99,45
|-4,73
|Turcas Petrol
|3,25
|3,41
|-4,69
|Sasa Polyester
|8,40
|8,81
|-4,65
|Arçelik
|17,94
|18,81
|-4,63
|İş GMYO
|1,69
|1,77
|-4,52
|Coca Cola İçecek
|43,30
|45,22
|-4,25
|Gübre Fabrik.
|18,72
|19,55
|-4,25
|İş Fin.Kir.
|3,16
|3,30
|-4,24
|T.S.K.B.
|1,13
|1,18
|-4,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)