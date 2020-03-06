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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 17,30 18,45 -6,23 Çelebi 84,30 89,75 -6,07 ...

06.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:58Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima17,3018,45-6,23
Çelebi84,3089,75-6,07
Doğuş Otomotiv9,4210,00-5,80
Anadolu Grubu Holding16,6717,67-5,66
Tümosan Motor ve Traktör5,926,27-5,58
Brisa8,488,98-5,57
GSD Holding1,451,53-5,23
Türk Hava Yolları11,1411,71-4,87
İş Y. Men. Değ.4,604,83-4,76
Aygaz11,6312,21-4,75
Enerjisa Enerji8,048,44-4,74
Tüpraş94,7599,45-4,73
Turcas Petrol3,253,41-4,69
Sasa Polyester8,408,81-4,65
Arçelik17,9418,81-4,63
İş GMYO1,691,77-4,52
Coca Cola İçecek43,3045,22-4,25
Gübre Fabrik.18,7219,55-4,25
İş Fin.Kir.3,163,30-4,24
T.S.K.B.1,131,18-4,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Çelebi, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 20:19:49