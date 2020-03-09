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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 2,78 3,25 -14,46 Alarko GMYO 11,92 13,83 -13,81 ...

09.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol2,783,25-14,46
Alarko GMYO11,9213,83-13,81
Batı Çimento2,913,37-13,65
GSD Holding1,261,45-13,10
İş Fin.Kir.2,763,16-12,66
İpek Doğal Enerji8,129,29-12,59
Torunlar GMYO2,412,74-12,04
Borusan Mannesmann8,759,90-11,62
Eczacıbaşı Yatırım9,8011,00-10,91
Anadolu Grubu Holding14,9316,67-10,44
Güneş Sigorta2,262,52-10,32
Karsan Otomotiv1,661,85-10,27
Koza Madencilik10,0511,20-10,27
Türk Telekom7,017,80-10,13
Net Holding1,781,98-10,10
Odaş Elektrik1,872,07-9,66
Tümosan Motor ve Traktör5,355,92-9,63
Alarko Holding4,705,20-9,62
İş Y. Men. Değ.4,164,60-9,57
Kardemir (D)2,432,68-9,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi
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