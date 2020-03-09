Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 2,78 3,25 -14,46 Alarko GMYO 11,92 13,83 -13,81 ...
09.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|2,78
|3,25
|-14,46
|Alarko GMYO
|11,92
|13,83
|-13,81
|Batı Çimento
|2,91
|3,37
|-13,65
|GSD Holding
|1,26
|1,45
|-13,10
|İş Fin.Kir.
|2,76
|3,16
|-12,66
|İpek Doğal Enerji
|8,12
|9,29
|-12,59
|Torunlar GMYO
|2,41
|2,74
|-12,04
|Borusan Mannesmann
|8,75
|9,90
|-11,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,80
|11,00
|-10,91
|Anadolu Grubu Holding
|14,93
|16,67
|-10,44
|Güneş Sigorta
|2,26
|2,52
|-10,32
|Karsan Otomotiv
|1,66
|1,85
|-10,27
|Koza Madencilik
|10,05
|11,20
|-10,27
|Türk Telekom
|7,01
|7,80
|-10,13
|Net Holding
|1,78
|1,98
|-10,10
|Odaş Elektrik
|1,87
|2,07
|-9,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,35
|5,92
|-9,63
|Alarko Holding
|4,70
|5,20
|-9,62
|İş Y. Men. Değ.
|4,16
|4,60
|-9,57
|Kardemir (D)
|2,43
|2,68
|-9,33
Kaynak: AA
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Etiketler : TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi
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