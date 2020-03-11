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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 10,56 11,90 -11,26 Yataş 6,31 6,80 -7,21 ...

11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:56
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekomünikasyon10,5611,90-11,26
Yataş6,316,80-7,21
Koç Holding15,5116,64-6,79
Odaş Elektrik1,611,72-6,40
Turcas Petrol2,282,43-6,17
Alarko Holding4,194,46-6,05
Enerjisa Enerji7,157,61-6,04
Tümosan Motor ve Traktör4,704,99-5,81
Anadolu Cam3,023,20-5,63
Çelebi70,5074,65-5,56
İş Fin.Kir.2,452,59-5,41
Doğuş Otomotiv8,358,82-5,33
Tekfen Holding12,7813,49-5,26
Erbosan18,2019,17-5,06
Otokar128,30135,00-4,96
Batı Çimento2,552,67-4,49
İndeks Bilgisayar8,548,94-4,47
Soda Sanayii5,025,25-4,38
Çimsa7,738,08-4,33
İskenderun Demir Çelik6,737,03-4,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Yataş, Netaş, Ekonomi

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