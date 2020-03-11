Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 10,56 11,90 -11,26 Yataş 6,31 6,80 -7,21 ...
11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|10,56
|11,90
|-11,26
|Yataş
|6,31
|6,80
|-7,21
|Koç Holding
|15,51
|16,64
|-6,79
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,72
|-6,40
|Turcas Petrol
|2,28
|2,43
|-6,17
|Alarko Holding
|4,19
|4,46
|-6,05
|Enerjisa Enerji
|7,15
|7,61
|-6,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|4,99
|-5,81
|Anadolu Cam
|3,02
|3,20
|-5,63
|Çelebi
|70,50
|74,65
|-5,56
|İş Fin.Kir.
|2,45
|2,59
|-5,41
|Doğuş Otomotiv
|8,35
|8,82
|-5,33
|Tekfen Holding
|12,78
|13,49
|-5,26
|Erbosan
|18,20
|19,17
|-5,06
|Otokar
|128,30
|135,00
|-4,96
|Batı Çimento
|2,55
|2,67
|-4,49
|İndeks Bilgisayar
|8,54
|8,94
|-4,47
|Soda Sanayii
|5,02
|5,25
|-4,38
|Çimsa
|7,73
|8,08
|-4,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|7,03
|-4,27
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Yataş, Netaş, Ekonomi
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