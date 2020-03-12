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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 8,45 10,56 -19,98 Turcas Petrol 1,83...

12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekomünikasyon8,4510,56-19,98
Turcas Petrol1,832,28-19,74
MLP Sağlık13,7516,97-18,97
Odaş Elektrik1,321,61-18,01
Güneş Sigorta1,702,07-17,87
Gözde Girişim2,713,29-17,63
Karsan Otomotiv1,271,54-17,53
Vestel9,0010,84-16,97
Torunlar GMYO1,862,24-16,96
Tümosan Motor ve Traktör3,944,70-16,17
Bizim Mağazaları7,889,38-15,99
Karel Elektronik11,0713,15-15,82
Migros Ticaret19,3522,98-15,80
İş Fin.Kir.2,072,45-15,51
Sasa Polyester5,967,00-14,86
Batı Çimento2,182,55-14,51
Doğuş Otomotiv7,178,35-14,13
Halk GMYO1,181,37-13,87
Alarko Holding3,614,19-13,84
İş GMYO1,281,48-13,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

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