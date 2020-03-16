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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00 Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00 ...

16.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Mavi Giyim37,8042,00-10,00
Tat Gıda5,135,70-10,00
Vestel8,919,90-10,00
Koza Altın54,9061,00-10,00
Soda Sanayii4,505,00-10,00
Trakya Cam2,522,80-10,00
Anadolu Cam2,522,80-10,00
Klimasan Klima15,1316,81-9,99
MLP Sağlık12,0713,41-9,99
Alkim Kimya43,6048,44-9,99
Eczacıbaşı Yatırım8,839,81-9,99
Pegasus35,1439,04-9,99
Aselsan22,9225,46-9,98
Çelebi61,4068,20-9,97
Koza Madencilik8,319,23-9,97
Anadolu Grubu Holding11,8413,15-9,96
Bizim Mağazaları7,057,83-9,96
Otokar113,00125,50-9,96
Ford Otosan56,5062,75-9,96
Migros Ticaret17,9919,98-9,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Tat Gıda, Koza, Ekonomi

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