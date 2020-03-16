Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00 Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00 ...
16.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|37,80
|42,00
|-10,00
|Tat Gıda
|5,13
|5,70
|-10,00
|Vestel
|8,91
|9,90
|-10,00
|Koza Altın
|54,90
|61,00
|-10,00
|Soda Sanayii
|4,50
|5,00
|-10,00
|Trakya Cam
|2,52
|2,80
|-10,00
|Anadolu Cam
|2,52
|2,80
|-10,00
|Klimasan Klima
|15,13
|16,81
|-9,99
|MLP Sağlık
|12,07
|13,41
|-9,99
|Alkim Kimya
|43,60
|48,44
|-9,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,83
|9,81
|-9,99
|Pegasus
|35,14
|39,04
|-9,99
|Aselsan
|22,92
|25,46
|-9,98
|Çelebi
|61,40
|68,20
|-9,97
|Koza Madencilik
|8,31
|9,23
|-9,97
|Anadolu Grubu Holding
|11,84
|13,15
|-9,96
|Bizim Mağazaları
|7,05
|7,83
|-9,96
|Otokar
|113,00
|125,50
|-9,96
|Ford Otosan
|56,50
|62,75
|-9,96
|Migros Ticaret
|17,99
|19,98
|-9,96
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Tat Gıda, Koza, Ekonomi
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