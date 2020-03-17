Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 50,85 56,50 -10,00 Doğuş Otomotiv 6,12 6,80 -10,00 ...

17.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:40
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan50,8556,50-10,00
Doğuş Otomotiv6,126,80-10,00
Deva Holding7,768,62-9,98
Eczacıbaşı Yatırım7,958,83-9,97
Pegasus31,6435,14-9,96
Gübre Fabrik.12,5713,96-9,96
MLP Sağlık10,8712,07-9,94
Tat Gıda4,625,13-9,94
Çelebi55,3061,40-9,93
Kerevitaş Gıda2,372,63-9,89
Eczacıbaşı İlaç3,303,66-9,84
Klimasan Klima13,6515,13-9,78
Mavi Giyim34,2037,80-9,52
Gözde Girişim2,362,60-9,23
Net Holding1,241,36-8,82
Bizim Mağazaları6,437,05-8,79
Sasa Polyester5,355,81-7,92
Tofaş Oto. Fab.18,3719,90-7,69
Adana Çimento (A)6,206,70-7,46
Batı Çimento1,902,05-7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ford Otosan, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Ekonomi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Ekonomi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı