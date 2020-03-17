Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 50,85 56,50 -10,00 Doğuş Otomotiv 6,12 6,80 -10,00 ...
17.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|50,85
|56,50
|-10,00
|Doğuş Otomotiv
|6,12
|6,80
|-10,00
|Deva Holding
|7,76
|8,62
|-9,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,95
|8,83
|-9,97
|Pegasus
|31,64
|35,14
|-9,96
|Gübre Fabrik.
|12,57
|13,96
|-9,96
|MLP Sağlık
|10,87
|12,07
|-9,94
|Tat Gıda
|4,62
|5,13
|-9,94
|Çelebi
|55,30
|61,40
|-9,93
|Kerevitaş Gıda
|2,37
|2,63
|-9,89
|Eczacıbaşı İlaç
|3,30
|3,66
|-9,84
|Klimasan Klima
|13,65
|15,13
|-9,78
|Mavi Giyim
|34,20
|37,80
|-9,52
|Gözde Girişim
|2,36
|2,60
|-9,23
|Net Holding
|1,24
|1,36
|-8,82
|Bizim Mağazaları
|6,43
|7,05
|-8,79
|Sasa Polyester
|5,35
|5,81
|-7,92
|Tofaş Oto. Fab.
|18,37
|19,90
|-7,69
|Adana Çimento (A)
|6,20
|6,70
|-7,46
|Batı Çimento
|1,90
|2,05
|-7,32
Kaynak: AA
Etiketler : Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ford Otosan, Ekonomi
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