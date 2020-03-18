Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 12,29 13,65 -9,96 Eczacıbaşı İlaç 2,98 3,30 -9,70 ...
18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|12,29
|13,65
|-9,96
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|3,30
|-9,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,22
|7,95
|-9,18
|Ford Otosan
|46,50
|50,85
|-8,55
|Pegasus
|29,00
|31,64
|-8,34
|Doğuş Otomotiv
|5,63
|6,12
|-8,01
|Sabancı Holding
|7,36
|7,91
|-6,95
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,84
|6,27
|-6,86
|Otokar
|106,00
|112,00
|-5,36
|Tüpraş
|69,25
|73,05
|-5,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,90
|9,37
|-5,02
|Tofaş Oto. Fab.
|17,50
|18,37
|-4,74
|Garanti Bankası
|8,00
|8,39
|-4,65
|Kerevitaş Gıda
|2,26
|2,37
|-4,64
|Deva Holding
|7,41
|7,76
|-4,51
|İndeks Bilgisayar
|6,10
|6,38
|-4,39
|Net Holding
|1,19
|1,24
|-4,03
|Gözde Girişim
|2,27
|2,36
|-3,81
|Akbank
|5,86
|6,09
|-3,78
|İş Bankası (C)
|5,00
|5,19
|-3,66
Kaynak: AA