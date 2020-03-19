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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 30,60 34,00 -10,00 Pegasus 26,10 29,00 -10,00 ...

19.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Mavi Giyim30,6034,00-10,00
Pegasus26,1029,00-10,00
Klimasan Klima11,2112,29-8,79
MLP Sağlık10,1911,10-8,20
Doğuş Otomotiv5,175,63-8,17
Anadolu Hayat Emek.5,435,84-7,02
Çelebi49,8053,40-6,74
Ege Endüstri405,00433,00-6,47
TAV Havalimanları14,8515,77-5,83
Garanti Bankası7,588,00-5,25
Ford Otosan44,1646,50-5,03
Arçelik13,1013,69-4,31
Yapı ve Kredi Bank.1,901,98-4,04
Gübre Fabrik.12,0012,50-4,00
Kordsa Teknik Tekstil8,608,90-3,37
Türk Traktör41,7043,10-3,25
Yataş4,935,09-3,14
Akbank5,685,86-3,07
Erbosan15,1415,60-2,95
Aselsan21,1021,74-2,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi

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