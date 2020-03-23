Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,74 3,04 -9,87 Pegasus 23,62 26,16 -9,71 İş GMYO 1,17 1,29 -9,30 İş Bankası (C) 4,50 4,94 -8,91 Klimasan Klima 9,70 10,55 -8,06 Çelebi 47,02 51,00 -7,80 Garanti Bankası 6,91 7,46 -7,37 T. Halk Bankası 4,66 5,03 -7,36 Arçelik 12,42 13,27 -6,41 TAV Havalimanları 14,22 15,18 -6,32 Trakya Cam 2,40 2,56 -6,25 Türk Traktör 37,90 40,40 -6,19 Şekerbank 0,78 0,83 -6,02 Erbosan 13,98 14,87 -5,99 Alarko Holding 3,51 3,73 -5,90 Vakıflar Bankası 4,34 4,61 -5,86 Yapı ve Kredi Bank. 1,77 1,88 -5,85 Tofaş Oto. Fab. 16,48 17,50 -5,83 Torunlar GMYO 1,67 1,77 -5,65 Kordsa Teknik Tekstil 8,21 8,70 -5,63

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA