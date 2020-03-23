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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,74 3,04 -9,87 Pegasus 23,62 26,16 -9,71 ...

23.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:06
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama2,743,04-9,87
Pegasus23,6226,16-9,71
İş GMYO1,171,29-9,30
İş Bankası (C)4,504,94-8,91
Klimasan Klima9,7010,55-8,06
Çelebi47,0251,00-7,80
Garanti Bankası6,917,46-7,37
T. Halk Bankası4,665,03-7,36
Arçelik12,4213,27-6,41
TAV Havalimanları14,2215,18-6,32
Trakya Cam2,402,56-6,25
Türk Traktör37,9040,40-6,19
Şekerbank0,780,83-6,02
Erbosan13,9814,87-5,99
Alarko Holding3,513,73-5,90
Vakıflar Bankası4,344,61-5,86
Yapı ve Kredi Bank.1,771,88-5,85
Tofaş Oto. Fab.16,4817,50-5,83
Torunlar GMYO1,671,77-5,65
Kordsa Teknik Tekstil8,218,70-5,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, İş Bankası, Pegasus, Ekonomi

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