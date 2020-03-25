Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,57 1,64 -4,27 Ereğli Demir Çelik 7,70 8,01 -3,87 ...
25.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:06
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,57
|1,64
|-4,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|8,01
|-3,87
|Ülker Bisküvi
|19,37
|20,06
|-3,44
|Bizim Mağazaları
|9,54
|9,85
|-3,15
|Türk Telekom
|6,58
|6,78
|-2,95
|Bim Mağazalar
|51,75
|53,25
|-2,82
|Akbank
|5,57
|5,73
|-2,79
|Yataş
|5,37
|5,52
|-2,72
|İş Fin.Kir.
|2,88
|2,96
|-2,70
|Otokar
|107,00
|109,80
|-2,55
|Aksa
|6,18
|6,34
|-2,52
|Enka İnşaat
|5,86
|6,01
|-2,50
|Migros Ticaret
|23,18
|23,72
|-2,28
|İş Bankası (C)
|4,73
|4,82
|-1,87
|Torunlar GMYO
|1,75
|1,78
|-1,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,87
|1,90
|-1,58
|Odaş Elektrik
|1,25
|1,27
|-1,57
|Turkcell
|13,10
|13,30
|-1,50
|Şok Marketler
|8,66
|8,79
|-1,48
|Çimsa
|6,17
|6,26
|-1,44
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Doğan Holding, Demir Çelik, Ekonomi