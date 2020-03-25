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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,57 1,64 -4,27 Ereğli Demir Çelik 7,70 8,01 -3,87 ...

25.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:06
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğan Holding1,571,64-4,27
Ereğli Demir Çelik7,708,01-3,87
Ülker Bisküvi19,3720,06-3,44
Bizim Mağazaları9,549,85-3,15
Türk Telekom6,586,78-2,95
Bim Mağazalar51,7553,25-2,82
Akbank5,575,73-2,79
Yataş5,375,52-2,72
İş Fin.Kir.2,882,96-2,70
Otokar107,00109,80-2,55
Aksa6,186,34-2,52
Enka İnşaat5,866,01-2,50
Migros Ticaret23,1823,72-2,28
İş Bankası (C)4,734,82-1,87
Torunlar GMYO1,751,78-1,69
Yapı ve Kredi Bank.1,871,90-1,58
Odaş Elektrik1,251,27-1,57
Turkcell13,1013,30-1,50
Şok Marketler8,668,79-1,48
Çimsa6,176,26-1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Doğan Holding, Demir Çelik, Ekonomi

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