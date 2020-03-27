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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 13,77 15,30 -10,00 Koza Madencilik 8,89 9,81 -9,38 ...

27.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık13,7715,30-10,00
Koza Madencilik8,899,81-9,38
Enerjisa Enerji6,216,84-9,21
Aksa Enerji3,233,54-8,76
Karel Elektronik12,8713,98-7,94
İş Fin.Kir.2,692,92-7,88
Doğan Holding1,461,58-7,59
Turkcell12,5213,53-7,46
Gübre Fabrik.14,1815,31-7,38
Anadolu Efes17,4018,78-7,35
Hektaş9,4010,12-7,11
TAV Havalimanları16,4717,61-6,47
Deva Holding11,1711,94-6,45
Logo Yazılım59,7063,75-6,35
Good-Year3,133,34-6,29
Türk Telekom6,567,00-6,29
Koza Altın61,9065,95-6,14
Karsan Otomotiv1,231,31-6,11
Tat Gıda5,645,99-5,84
İndeks Bilgisayar7,387,82-5,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

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