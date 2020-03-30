Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 10,17 11,30 -10,00 Pegasus 31,10 34,54 -9,96 ...

30.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım10,1711,30-10,00
Pegasus31,1034,54-9,96
Eczacıbaşı İlaç4,585,08-9,84
MLP Sağlık12,5013,77-9,22
Çelebi54,8059,95-8,59
Deva Holding10,2411,17-8,33
Mavi Giyim34,0036,64-7,21
Klimasan Klima11,7012,37-5,42
TAV Havalimanları15,6016,47-5,28
Doğuş Otomotiv6,636,90-3,91
Ford Otosan47,0448,70-3,41
Brisa7,047,24-2,76
Bursa Çimento2,852,92-2,40
Logo Yazılım58,3059,70-2,35
Tüpraş74,5076,00-1,97
Torunlar GMYO1,761,79-1,68
Türk Hava Yolları8,728,86-1,58
Koç Holding13,2513,46-1,56
Yataş5,145,22-1,53
Türk Traktör39,0239,56-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor Ekonomi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 aylık maaş desteği geliyor
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20’ye indirdi Ekonomi
BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarını yüzde 20'ye indirdi
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:44: Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:37: Dünyada Covid-19 vaka sayısı 750 bini geçti - Ekonomi 19:30: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Ekonomi 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:22: 11Sight, shoowroom'ları eve taşıdı - Ekonomi 19:11: Son Dakika: BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi - Ekonomi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Ekonomi 16:49: Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi - Ekonomi 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi