Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,18 6,60 -6,36 Pegasus 33,94 35,86 -5,35 İş Finansal Kiralama 2,86 3,02 -5,30 Aksigorta 4,48 4,67 -4,07 Kerevitaş Gıda 3,04 3,16 -3,80 Tat Gıda 5,83 6,06 -3,80 Gözde Girişim 2,83 2,93 -3,41 Garanti Bankası 7,60 7,84 -3,06 Sasa Polyester 7,66 7,90 -3,04 Kardemir (D) 1,96 2,02 -2,97 Odaş Elektrik 1,36 1,40 -2,86 Enka İnşaat 5,87 6,04 -2,81 Güneş Sigorta 2,08 2,14 -2,80 Bursa Çimento 3,13 3,22 -2,80 Çelebi 56,70 57,95 -2,16 Kartonsan 324,90 332,00 -2,14 Net Holding 1,40 1,43 -2,10 İskenderun Demir Çelik 6,27 6,40 -2,03 Doğan Holding 1,45 1,48 -2,03 TAV Havalimanları 16,27 16,60 -1,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA