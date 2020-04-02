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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,18 6,60 -6,36 Pegasus 33,94 35,86 -5,35 ...

02.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:50
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Reysaş GMYO6,186,60-6,36
Pegasus33,9435,86-5,35
İş Finansal Kiralama2,863,02-5,30
Aksigorta4,484,67-4,07
Kerevitaş Gıda3,043,16-3,80
Tat Gıda5,836,06-3,80
Gözde Girişim2,832,93-3,41
Garanti Bankası7,607,84-3,06
Sasa Polyester7,667,90-3,04
Kardemir (D)1,962,02-2,97
Odaş Elektrik1,361,40-2,86
Enka İnşaat5,876,04-2,81
Güneş Sigorta2,082,14-2,80
Bursa Çimento3,133,22-2,80
Çelebi56,7057,95-2,16
Kartonsan324,90332,00-2,14
Net Holding1,401,43-2,10
İskenderun Demir Çelik6,276,40-2,03
Doğan Holding1,451,48-2,03
TAV Havalimanları16,2716,60-1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Kerevitaş, Pegasus, Ekonomi
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