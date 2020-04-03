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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 12,88 13,45 -4,24 Gübre Fabrikaları 14,21...

03.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:50
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karel Elektronik12,8813,45-4,24
Gübre Fabrikaları14,2114,66-3,07
Net Holding1,361,40-2,86
İş GMYO1,321,35-2,22
T.S.K.B.0,910,93-2,15
Deva Holding10,0210,24-2,15
Anadolu Efes17,9118,28-2,02
Pegasus33,3033,94-1,89
Anadolu Cam3,133,19-1,88
Reysaş GMYO6,076,18-1,78
Aksa Enerji3,343,40-1,76
Yapı ve Kredi Bankası1,821,85-1,62
Yataş5,535,62-1,60
Bim Mağazalar50,2051,00-1,57
Türk Traktör42,0042,64-1,50
Petkim3,413,46-1,45
Coca Cola İçecek35,0035,50-1,41
Aksigorta4,424,48-1,34
Borusan Mannesmann7,597,68-1,17
Soda Sanayii5,235,29-1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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