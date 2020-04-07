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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 13,75 14,42 -4,65 Tümosan Motor ve Traktör...

07.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:56
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima13,7514,42-4,65
Tümosan Motor ve Traktör4,784,99-4,21
Enerjisa Enerji6,226,49-4,16
Eczacıbaşı İlaç4,354,53-3,97
Çemtaş6,186,41-3,59
Tekfen Holding13,6114,10-3,48
Sasa Polyester8,949,26-3,46
Enka İnşaat6,026,20-2,90
Migros Ticaret23,4024,04-2,66
Alarko GMYO13,5313,90-2,66
Eczacıbaşı Yatırım9,449,69-2,58
Şok Marketler9,239,45-2,33
Tat Gıda6,046,16-1,95
Selçuk Ecza Deposu7,137,27-1,93
Aksa6,166,28-1,91
Kerevitaş Gıda3,263,32-1,81
Vakıflar Bankası4,504,58-1,75
Ereğli Demir Çelik7,707,83-1,66
Logo Yazılım60,9061,90-1,62
Çimsa6,706,81-1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Tümosan, Ekonomi
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