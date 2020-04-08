Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 7,52 7,70 -2,34 Selçuk Ecza Deposu 6,99...
08.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:46
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|7,52
|7,70
|-2,34
|Selçuk Ecza Deposu
|6,99
|7,13
|-1,96
|Deva Holding
|9,82
|10,01
|-1,90
|Çemtaş
|6,09
|6,18
|-1,46
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,46
|18,73
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|35,68
|36,20
|-1,44
|Şok Marketler
|9,10
|9,23
|-1,41
|Eczacıbaşı İlaç
|4,29
|4,35
|-1,38
|Vakıflar Bankası
|4,44
|4,50
|-1,33
|Sabancı Holding
|7,50
|7,60
|-1,32
|Gübre Fabrikaları
|14,10
|14,28
|-1,26
|Ford Otosan
|58,50
|59,15
|-1,10
|Karel Elektronik
|13,13
|13,25
|-0,91
|MLP Sağlık
|13,19
|13,30
|-0,83
|Akçansa
|7,44
|7,50
|-0,80
|Soda Sanayii
|5,26
|5,30
|-0,75
|Alarko GMYO
|13,43
|13,53
|-0,74
|Karsan Otomotiv
|1,35
|1,36
|-0,74
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,42
|-0,70
|Trakya Cam
|3,04
|3,06
|-0,65
Kaynak: AA
Etiketler: Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi