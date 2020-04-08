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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 7,52 7,70 -2,34 Selçuk Ecza Deposu 6,99...

08.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ereğli Demir Çelik7,527,70-2,34
Selçuk Ecza Deposu6,997,13-1,96
Deva Holding9,8210,01-1,90
Çemtaş6,096,18-1,46
Tofaş Oto. Fabrikaları18,4618,73-1,44
Coca Cola İçecek35,6836,20-1,44
Şok Marketler9,109,23-1,41
Eczacıbaşı İlaç4,294,35-1,38
Vakıflar Bankası4,444,50-1,33
Sabancı Holding7,507,60-1,32
Gübre Fabrikaları14,1014,28-1,26
Ford Otosan58,5059,15-1,10
Karel Elektronik13,1313,25-0,91
MLP Sağlık13,1913,30-0,83
Akçansa7,447,50-0,80
Soda Sanayii5,265,30-0,75
Alarko GMYO13,4313,53-0,74
Karsan Otomotiv1,351,36-0,74
Odaş Elektrik1,411,42-0,70
Trakya Cam3,043,06-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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