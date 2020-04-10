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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,64 6,80 -2,35 Bursa Çimento 3,46 3,54 -2,26 ...

10.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Reysaş GMYO6,646,80-2,35
Bursa Çimento3,463,54-2,26
Tüpraş92,9094,90-2,11
Sasa Polyester8,899,06-1,88
Alarko Holding4,374,45-1,80
Aygaz9,779,94-1,71
Alkim Kimya49,3450,05-1,42
Odaş Elektrik1,431,45-1,38
Selçuk Ecza Deposu7,187,28-1,37
Klimasan Klima15,0415,23-1,25
Türk Telekom7,047,12-1,12
Şekerbank0,940,95-1,05
Ülker Bisküvi21,0821,30-1,03
Şok Marketler9,069,15-0,98
Yataş6,126,18-0,97
Logo Yazılım66,5067,15-0,97
Hektaş10,3610,46-0,96
Akçansa7,477,54-0,93
İpek Doğal Enerji9,719,80-0,92
Alarko GMYO13,3113,43-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Tüpraş, Alarko, Ekonomi
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