Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,64 6,80 -2,35 Bursa Çimento 3,46 3,54 -2,26 ...
10.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:46
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|6,64
|6,80
|-2,35
|Bursa Çimento
|3,46
|3,54
|-2,26
|Tüpraş
|92,90
|94,90
|-2,11
|Sasa Polyester
|8,89
|9,06
|-1,88
|Alarko Holding
|4,37
|4,45
|-1,80
|Aygaz
|9,77
|9,94
|-1,71
|Alkim Kimya
|49,34
|50,05
|-1,42
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,45
|-1,38
|Selçuk Ecza Deposu
|7,18
|7,28
|-1,37
|Klimasan Klima
|15,04
|15,23
|-1,25
|Türk Telekom
|7,04
|7,12
|-1,12
|Şekerbank
|0,94
|0,95
|-1,05
|Ülker Bisküvi
|21,08
|21,30
|-1,03
|Şok Marketler
|9,06
|9,15
|-0,98
|Yataş
|6,12
|6,18
|-0,97
|Logo Yazılım
|66,50
|67,15
|-0,97
|Hektaş
|10,36
|10,46
|-0,96
|Akçansa
|7,47
|7,54
|-0,93
|İpek Doğal Enerji
|9,71
|9,80
|-0,92
|Alarko GMYO
|13,31
|13,43
|-0,89
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Tüpraş, Alarko, Ekonomi