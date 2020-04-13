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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 90,10 92,90 -3,01 Ford Otosan 55,45 56,90 -2,55 ...

13.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tüpraş90,1092,90-3,01
Ford Otosan55,4556,90-2,55
Garanti Bankası8,468,63-1,97
Yapı ve Kredi Bankası2,022,06-1,94
Tofaş Oto. Fabrikaları18,4618,80-1,81
Akbank6,016,12-1,80
İş Bankası (C)5,005,09-1,77
Vestel10,8311,00-1,55
İş GMYO1,431,45-1,38
Alarko Holding4,314,37-1,37
Brisa7,357,45-1,34
Aksa6,086,16-1,30
Borusan Mannesmann9,009,11-1,21
Aygaz9,669,77-1,13
MLP Sağlık13,1713,30-0,98
Sabancı Holding7,607,67-0,91
Netaş Telekom.11,2511,35-0,88
Torunlar GMYO2,262,28-0,88
Petkim3,403,43-0,87
Bursa Çimento3,433,46-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ford Otosan, Tüpraş, Ekonomi
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