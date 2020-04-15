Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 55,45 61,60 -9,98 Çelebi 86,15 95,70 -9,98 Gözde...
15.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:46
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|55,45
|61,60
|-9,98
|Çelebi
|86,15
|95,70
|-9,98
|Gözde Girişim
|3,68
|4,04
|-8,91
|Reysaş GMYO
|5,94
|6,46
|-8,05
|Torunlar GMYO
|2,11
|2,29
|-7,86
|Net Holding
|1,66
|1,79
|-7,26
|Mavi Giyim
|37,40
|40,30
|-7,20
|Yataş
|5,74
|6,18
|-7,12
|Klimasan Klima
|14,68
|15,77
|-6,91
|Koç Holding
|15,03
|16,14
|-6,88
|Halk GMYO
|1,22
|1,31
|-6,87
|TAV Havalimanları
|20,12
|21,50
|-6,42
|Enka İnşaat
|6,04
|6,45
|-6,36
|Global Yatırım Holding
|2,87
|3,06
|-6,21
|İş GMYO
|1,37
|1,46
|-6,16
|Akbank
|5,65
|6,02
|-6,15
|İş Finansal Kiralama
|2,99
|3,18
|-5,97
|Doğuş Otomotiv
|7,46
|7,92
|-5,81
|Borusan Mannesmann
|8,40
|8,91
|-5,72
|Özak GMYO
|2,32
|2,46
|-5,69
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Pegasus, Çelebi, Ekonomi