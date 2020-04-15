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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 55,45 61,60 -9,98 Çelebi 86,15 95,70 -9,98 Gözde...

15.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus55,4561,60-9,98
Çelebi86,1595,70-9,98
Gözde Girişim3,684,04-8,91
Reysaş GMYO5,946,46-8,05
Torunlar GMYO2,112,29-7,86
Net Holding1,661,79-7,26
Mavi Giyim37,4040,30-7,20
Yataş5,746,18-7,12
Klimasan Klima14,6815,77-6,91
Koç Holding15,0316,14-6,88
Halk GMYO1,221,31-6,87
TAV Havalimanları20,1221,50-6,42
Enka İnşaat6,046,45-6,36
Global Yatırım Holding2,873,06-6,21
İş GMYO1,371,46-6,16
Akbank5,656,02-6,15
İş Finansal Kiralama2,993,18-5,97
Doğuş Otomotiv7,467,92-5,81
Borusan Mannesmann8,408,91-5,72
Özak GMYO2,322,46-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Pegasus, Çelebi, Ekonomi
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