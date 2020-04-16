Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 77,55 86,15 -9,98 Pegasus 49,92 55,45 -9,97 ...

16.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi77,5586,15-9,98
Pegasus49,9255,45-9,97
TAV Havalimanları19,0920,12-5,12
Aksa Enerji3,233,32-2,71
Bizim Mağazaları11,6111,93-2,68
Tüpraş84,7086,80-2,42
Koç Holding14,6915,03-2,26
Türk Hava Yolları10,1610,36-1,93
Kerevitaş Gıda3,613,67-1,63
Doğuş Otomotiv7,357,46-1,47
Alarko GMYO12,7612,95-1,47
Gözde Girişim3,633,68-1,36
Vakıflar Bankası4,414,47-1,34
Anadolu Hayat Emeklilik5,685,75-1,22
İskenderun Demir Çelik6,606,68-1,20
Aksigorta4,975,03-1,19
Akçansa7,027,10-1,13
Logo Yazılım62,5063,20-1,11
Sasa Polyester8,338,42-1,07
Şok Marketler9,709,80-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Pegasus, Çelebi, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar Ekonomi
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu Ekonomi
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor Ekonomi
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum Ekonomi
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye’de üretime başlayacak Ekonomi
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye'de üretime başlayacak
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı Ekonomi
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:38: Can kaybı bin 643, vaka sayısı 74 bin 193 - Ekonomi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:30: G7'ye öncü rol oynama çağrısı - Ekonomi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 19:08: Bu kasede şifa var! - Ekonomi 19:04: Meteorolojiden sağanak uyarısı - Ekonomi 19:03: Sokağa çıkma yasağında evlere gazete dağıtımı - Ekonomi 18:59: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı - Haberler 18:41: Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin 17:32: Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak - Ekonomi 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi