Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,66
|3,50
|4,57
|İş Fin.Kir.
|2,43
|2,34
|3,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,28
|0,27
|3,70
|Anadolu Cam
|3,18
|3,07
|3,58
|Soda Sanayii
|7,30
|7,09
|2,96
| Alarko GMYO
|56,00
|54,75
|2,28
|Halkbank
|7,35
|7,23
|1,66
|Anadolu Efes
|20,20
|19,90
|1,51
| Borusan Mannesmann
|8,84
|8,72
|1,38
|GSD Holding
|0,74
|0,73
|1,37
|Ülker Bisküvi
|15,35
|15,15
|1,32
| Aksa Enerji
|4,04
|3,99
|1,25
|Özak GMYO
|2,46
|2,43
|1,23
| Tekfen Holding
|22,76
|22,62
|0,62
|MLP Sağlık
|13,13
|13,05
|0,61
|Türk Telekom
|3,85
|3,83
|0,52
|Alarko Holding
|2,02
|2,01
|0,50
|Net Holding
|2,10
|2,09
|0,48
|Şok Marketler
|10,74
|10,71
|0,28
| Migros Ticaret
|16,13
|16,11
|0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
08 Kasım 2018 Perşembe 18:47