Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,00
|3,66
|9,29
|Ülker Bisküvi
|16,38
|15,35
|6,71
| Hürriyet Gzt.
|0,85
|0,80
|6,25
|Çemaş Döküm
|2,88
|2,73
|5,49
|Gersan Elektrik
|3,27
|3,12
|4,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,28
|3,57
|Türk Hava Yolları
|15,17
|14,65
|3,55
|İş Fin.Kir.
|2,51
|2,43
|3,29
| Sasa Polyester
|8,75
|8,49
|3,06
|Net Holding
|2,15
|2,10
|2,38
|Zorlu Enerji
|1,16
|1,14
|1,75
| ICBC Turkey Bank
|6,99
|6,87
|1,75
|Anel Elektrik
|1,89
|1,86
|1,61
| Ege Endüstri
|387,90
|381,80
|1,60
|Pegasus
|22,54
|22,22
|1,44
|Aselsan
|27,72
|27,38
|1,24
|İş GMYO
|0,87
|0,86
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|9,00
|1,11
| Kardemir (D)
|2,91
|2,88
|1,04
| İskenderun Demir Çelik
|6,83
|6,77
|0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ülker Bisküvi,İttifak Holding,Borsa İstanbul