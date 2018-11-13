Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Göltaş Çimento
|42,14
|36,48
|15,52
| Koza Madencilik
|6,14
|5,80
|5,86
|Gözde Girişim
|2,47
|2,34
|5,56
|Çemaş Döküm
|2,95
|2,80
|5,36
|TAV Havalimanları
|23,62
|22,50
|4,98
|Türk Hava Yolları
|15,49
|14,78
|4,80
|Otokar
|79,55
|75,95
|4,74
|Koza Altın
|50,05
|47,80
|4,71
|Halkbank
|7,23
|6,95
|4,03
| İş Bankası (C)
|4,11
|3,96
|3,79
|İpek Doğal Enerji
|4,98
|4,80
|3,75
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|1,60
|3,75
| Trakya Cam
|3,22
|3,12
|3,21
|Petkim
|4,95
|4,81
|2,91
|Garanti Bankası
|7,86
|7,64
|2,88
|Pegasus
|23,08
|22,46
|2,76
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,15
|2,61
| Sasa Polyester
|8,83
|8,61
|2,56
| İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,20
|2,50
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,68
|1,64
|2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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